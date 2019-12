$!Los looks más fabulosos de la alfombra roja que nos dejó el 2019

No te pierdas el listado de los mejores looks de famosas del año y aprovecha para sacar algunas ideas y saber cuáles son los estilos que serán parte de la última moda 2020 .

La cantante y productora, Selena Gómez, dejó a todos boquiabiertos con su elección en los American Music Awards. El verde neón del traje de Versace haciendo juego con sus zapatos fue suficiente para que la actriz optara por no sobrecargarse con demasiados accesorios y eligiera un collar delicado para darle un toque más a su look. La elección del peinado también dejó ver que las miradas tenían que estar orientadas al vestido. Esta opción generó críticas y halagos pero fue de los más comentados.

La edición número 91 de los Oscar dio mucho que hablar, especialmente por la variedad de looks que se vieron. Sin embargo, la persona que se robó todas las miradas fue la actriz Emilia Clarke con su vestido color malva de Balmain. Con un escote asimétrico y una cola de sirena corta para lo que estamos acostumbrados a ver, la joven protagonista de Game of Thrones brilló en todo sentido. Adornado con cristales, su vestido fue de los más comentados y elogiados de la noche.

Toda una polémica causó este vestido en los premios a lo mejor de la televisión. Mandy Moore, estrella de la serie This is Us eligió un vestido con la combinación de colores que serán una de las tendencias de moda en 2020. La creación fue del diseñador Brandon Maxwell que optó por un escote y mangas bien definidas con un tajo con una terminación justa para lucir las piernas.





Cate Blanchett en los Premios BAFTA