$!Los lugares con las temperaturas más extremas de nuestro planeta

El mundo sin duda es un lugar hermoso, lleno de maravillas naturales que no hacen más que sorprendernos y confirmarnos, una y otra vez, su incalculable valor. Sin embargo, así como hay aspectos bonitos y agradables que observar, el planeta Tierra tiene su costado extremo en varios sentidos.

Aquí solamente hay bases de investigación científica, pero ninguna instalación humana permanente. De hecho, debido a las durísimas condiciones climáticas, solamente hay unas pocas formas de vida. Y no estamos hablando de alguna plantita súper resistente, solitaria, no, las salvedades son las bacterias u otros microorganismos... es como si estuviéramos hablando de otro planeta.

Por si fuera poco, Oimiakón forma parte de la zona subpolar de Siberia, la única mundo con un clima subpolar extremo, que caracteriza por su violencia y las grandes variaciones de temperatura. Por ejemplo, en esta ciudad rusa, la temperatura máxima absoluta es de 35°C y se puede dar en los 3 meses que dura el verano. El invierno por su parte, dura 9 meses.

Se estima que la población rondaba las 900 personas en el 2018, así que el número debe mantenerse más o menos igual. Las condiciones de vida también son brutales. La gente no tiene agua corriente porque las cañerías se rompen, de modo que se utiliza el hielo del río para calentarlo en sus casas y derretirlo. En consecuencia, no hay baños interiores, sino letrinas. No es recomendable estar más de 20 minutos afuera, ni siquiera para los autos, que se guardan en los garajes calefaccionados si sus motores deben apagarse.



Dallol

Este lugar queda en Etiopía, y tiene el récord de las temperaturas más altas jamas registradas en una localidad habitada... sin embargo, ya no vive gente allí y pronto comprenderás por qué.

Entre 1960 y 1966, se registró la media de temperatura diaria más alta que en cualquier otro lugar donde hubiera una instalación permanente de gente: 34.6°C. Podrás creer que no parece tanto y que has pasado por días más calurosos en un verano cualquiera, pero recuerda que esa fue la normal, lo que haría un día corriente como cualquier otro. En ese período mortal de 6 años, la temperatura más baja fue de 21 grados, pero las más altas rondaron los 49°C.