$!Los nuevos cubrebocas de Disney tendrán un fin benéfico

A raíz de la pandemia del COVID-19, todos tenemos la necesidad de usar mascarillas para cubrir nuestros rostros y evitar contagios, ¿verdad? Pues seguramente The Walt Disney Company habrá pensado que era una buena oportunidad para lanzar sus versiones divertidas y, además, apoyar una buena causa.

Los paquetes costarán US$19,99 y traerán 4 cubrebocas. Se podrán elegir entre talles chicos, medianos y grandes. Se pueden pre-ordenar y se estima que empiecen a llegar a los hogares a partir del próximo mes.

Los cubrebocas tienen diseños muy divertidos con los personajes originales de Disney como Mickey Mouse y Winnie The Pooh, pero también con personajes de sus otras marcas como Marvel, Star Wars y Pixar. Podrás tener un original diseño de Baby Yoda, el carismático personaje de la serie The Mandalorian, de Disney + o de R2D2, el icónico droide astromecánico. Puedes cubrir tu rostro con una máscara de Hulk, Mike Wazowski de Monsters Inc., los personajes de Intesa-Mente o los de Toy Story.