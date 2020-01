$!Los perros tienen la edad de los humanos multiplicada por 7 ¿mito o realidad?

Esta es una de las cosas más habladas en cuanto a los perros. A muchos les genera dudas y se cuestionan ¿Por qué será que mi mascota envejece de esta manera? Es una buena pregunta, una que vamos a desarrollar y responder un poco más abajo ¡Sigue leyendo para enterarte!

¿Será verdad?

Seamos concisos: no, claro que no es verdad. Decir que por cada año que viven sus dueños, los perros viven 7, es no solo ridículo e infundado, sino también una muestra del egocentrismo humano que busca atribuirle nuestras características a todo lo que se mueva o exista.

¡Veamos algunas de las razones!

-No todas las razas de perros viven lo mismo. En el mundo animal existe una regla general: mientras más grande es el organismo, más vive; por otro lado, mientras más pequeño sea este, menos tiempo de vida tendrá. Los perros, sin embargo, son una excepción, porque los más chiquitos, como los caniches, suelen ser más longevos. No se sabe bien por qué, pero hay diferencias entra las razas en lo referido a la esperanza de vida, por lo que establecer una relación de 7 a 1 para todas por igual no tendría sentido