$!Los productores de Lost hablan sobre la posibilidad de un reboot

La serie Lost, estrenada por ABC en 2004, fue un suceso alrededor del mundo. Con 6 temporadas, el show que propusieron J.J. Abrams, Damon Lindelof, Carlton Cuse y Jeffrey Lieber lideró en el rating y aún hoy todavía hay debates sobre su controversial final. El fenómeno fue tal que catapultó a Abrams que hoy es, entre otras cosas, el jefe creativo de LucasFilm y estuvo a cargo de la dirección de 2 de las últimas 3 entregas de Star Wars. Por su parte, Lindelof participó del proceso de creación de Watchmen y The Leftovers, otros 2 grandes éxitos.

Con todo esto, nunca fue descabellado pensar en un reinicio de la serie, con más historias al respecto de la isla. Y el que se refirió a esta posibilidad fue el propio Cuse. En 2018, el productor aseguró que estaría de acuerdo, siempre y cuando ABC contratara a algún creativo con una nueva idea y nuevas historias en la isla, en otro espacio temporal.

Pero la que ahora parece haber enterrado esta chance fue la productora ejecutiva, Jean Higgins. En declaraciones a Observer, aseguró: "No, no hay chance. No sé si puede hacerse de nuevo. Es luz en una botella, cosa de una vez. Es tiempo de dejarla sola, dejarla ser lo que fue, fabulosa y maravillosa. Creo que fue algo que le cambió la vida a muchas personas".