$!Los sueños más frecuentes y sus significados: podrían sorprenderte

Quizá el término más adecuado para estos casos sea pesadilla, porque no hay cosa más desesperante que tener un perseguidor en un sueño. Y cuando te despiertas persiste esa desagradable sensación de opresión. En fin, es terrible, pero se supone que su significado no lo es: debería funcionar como un signo para impulsarte a enfrentar y solucionar tus problemas. Es una buena estrategia, ¿pero acaso el inconsciente no pudo pensar en otra manera más pacífica de llamar nuestra atención?

Dientes que se caen

Este caso es bastante particular, no solo por lo bizarro del concepto, sino también porque no hay una interpretación exacta de lo que significa. Es más, las explicaciones varían muchísimo. Por un lado, hay quienes piensan que los dientes podrían representar algo positivo como la confianza, de modo que perderlos implica que un suceso de la vida real ha causado que hayas perdido la confianza. Por otro lado, algunos sostienen que los dientes son una figura negativa, como lo podría ser una ruptura. Y no termina ahí: también existen teorías más freudianas asociadas al supuesto deseo de quedar embarazadas en el caso de las mujeres (como supuesto símbolo de realización femenina) y al anhelo de estimulación sexual en hombres.

Llegar tarde a algún lado

Llegar tarde a cualquier sitio o compromiso es la pesadilla de mucha gente, pero a veces esto se vuelve literal. Soñar que llegas tarde a donde sea puede significar que te estás excediendo en algo y es recurrente en personas que están abrumadas por situaciones estresantes o que simplemente las sobrepasan.