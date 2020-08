$!Marvel está cada vez más cerca de retomar sus producciones

Desde que todas las producciones cinematográficas se pausaron debido a la pandemia del COVID-19, ya pasaron 5 meses. Sin embargo, Marvel ya comenzó a planificar la reanudación de las filmaciones y post-producciones de sus series y películas y esto podría confirmarse en los próximos días.

Según el portal We Got This Covered, Marvel retomaría la grabación de Falcon & The Winter Soldier en septiembre, pero también sería la fecha para iniciar la producción de Loki y Hawkeye, otras de sus dos series para Disney +. La fuente agrega que los equipos de producción ya están en Atlanta preparando todo para la vuelta al trabajo.

Además, también se dio cuenta de que Sony inició la preproducción de Spider-Man 3 para comenzar las filmaciones a finales del 2020.

Y tú, ¿estás con ansias de ver lo nuevo de Marvel en Disney +?