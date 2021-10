$!Marvel estaría reiniciando Daredevil ¿con Charlie Cox?

Marvel Studios estaría reiniciando la franquicia de Daredevil para incluirlo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Y ahora el rumor indica que conservaría a Charlie Cox y al resto del elenco.

De hecho, algunos rumores insisten en que tanto Cox como Vincent D'Onofrio regresarán en Spider-Man: No Way Home. Hasta el momento no se ha podido confirmar ninguna de estas apariciones.

Ahora fue Daniel Ritchman, el famoso insider, el que aseguró que Marvel reiniciará la franquicia de este personaje. De hecho se espera que también vuelvan personajes de las diferentes series de Netflix, como Krysten Ritter en su rol de Jessica Jones.

Otros héroes que han estado en la mira para regresar a sus papeles es The Punisher, quien fue interpretado por Jon Bernthal, quien también ha dicho públicamente que espera regresar en algún momento al papel, aunque parece un tanto complicado tomando en cuenta el tono más violento de su personaje, aunque podría ser un reinicio mucho más relajado como aparentemente será con Daredevil.