$!Marvel planea el regreso de un actor de los 2000 para su UCM

Está claro que la industria del cine está en un parón debido a la situación que desató la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en Marvel aún continúan planificando cómo será el futuro de su Universo Cinematográfico, que ahora también contará con la posibilidad de ampliar los horizontes a través de las series que se emitirán en Disney +.

Tal es el caso de las ya anunciadas She Hulk, Falcon & The Winter Soldier, Hawkeye, WandaVision, Ms. Marvel, Moon Knight, Loki y la serie animada What If...? A la espera del estreno de Black Widow, que será este 6 de noviembre, Marvel prepara el inicio de su Fase 4 mientras trabaja en planes futuros. Y en uno de ellos podría requerir la participación de uno de los actores que utilizó la franquicia durante los 2000.

Se trata de Ben Affleck, que encarnó a Matt Murdock/Daredevil en la película del 2003. La cinta, producida en conjunto con Fox (ambas empresas hoy pertenecen a Disney) fue un rotundo fracaso y hasta fue catalogada como una de las peores cintas de superhéroes de la historia. Años más tarde, Charlie Cox fue el encargado de encarnar a Daredevil en la producción conjunta con Netflix. Y esta vez sí fue un gran éxito, a tal punto que los fanáticos quieren que Cox vuelva al papel.