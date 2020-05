$!Más mitos sobre salud y sexualidad femenina

Muchas mujeres que lo padecen se preguntan: ¿es normal sentir dolor durante el sexo? Y la respuesta es no, no es normal pero tampoco algo fuera de lo común. Principalmente, entre otras causas, se debe a la falta de lubricación pero los cambios en la piel y los bajos niveles de estrógeno, por ejemplo, también pueden provocarlo. Lo importante es hablarlo con el médico para descubrir su origen y luego tratarlo.

La pregunta en este caso no es si debes tomarla, la pregunta es si engorda o no, ¿sabías? La respuesta es no. Si se producen cambios en el peso de la persona que las toma se debe a sus hábitos alimenticios pero no con algo hormona. Esto es importante porque es un mito muy instalado y es falso. Se ha probado científicamente en mujeres que usaban DIU y otras las pastillas anticonceptivas y no hay resultados que demuestren que uno u otro hace subir de peso.

Con toda esta información, ¿qué estás esperando para contárselo a tus amigas?