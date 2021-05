$!¡Más novedades sobre la nueva temporada de Dexter!

"Hola D̶e̶x̶t̶e̶r̶ ̶M̶o̶r̶g̶a̶n̶ Jim Lindsay", dice el pequeño video que muestra la foto de nuestro protagonista, ahora con un nuevo nombre y un nuevo empleo. Todo indica que Dexter Morgan estará ahora en Nueva York, como asistente de venta de Fred's Fish & Game. Pero seguro que no ha perdido sus hábitos.

"Creo que en este caso, vale la pena contar la historia que se cuenta de una manera que otras propuestas no lo hicieron, y creo que ha pasado suficiente tiempo en el que se ha vuelto intrigante de una manera que no era antes", dijo Michael C. Hall, el protagonista, en una reciente entrevista.

Y tú, ¿viste Dexter?