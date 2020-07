$!Más series que ya fueron canceladas en lo que va del 2020

Algunas series tienen muchos fanáticos en todo el globo, sin embargo las audiencias no se comportan todas iguales. Y esto puede influir en cómo percibe una productora el rendimiento de su contenido. A raíz de estos índices y de otras métricas cruzadas, algunas series terminan siendo canceladas debido a los presupuestos y el retorno conseguido. Este es el caso de algunas que se confirmaron en el último tiempo.



Kidding (Showtime): La serie de Jim Carrey no tendrá una tercera temporada y finalizará con la segunda.

Run (HBO): Se canceló tras una única temporada.

Chilling Adventures of Sabrina (Netflix): Los 8 episodios restantes de la 4 temporada serán los últimos del reboot de esta clásica serie.

Katy Keene (CW): Se canceló tras una única temporada.

Vagrant Queen (Syfy): Se canceló tras una única temporada.

The Baker and the Beauty (ABC): Se canceló tras una única temporada.

Indebted (NBC): Se canceló tras una única temporada.

Bluff City Law (NBC): Se canceló tras una única temporada.

Lincoln Rhyme (NBC): Se canceló tras una única temporada.