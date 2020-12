$!¿Mascarillas egoístas? Estas te protegen a ti, pero no al resto

Desde que surgió la pandemia, todos hemos adoptado diferentes medidas sanitarias y de seguridad para evitar la proliferación del virus del COVID-19, ¿verdad? Sin embargo, aún muchas personas aún desconocen algunas cuestiones básicas respecto a los cuidados que debemos tener.

Algunas personas, no muchas por suerte, todavía discuten el uso de las mascarillas. La Organización Mundial de la Salud aconsejó a los gobiernos nacionales a que alienten su uso, como parte de una serie de medidas para la prevención que también incluyen el distanciamiento social y el lavado de manos.

De todas formas, aún con el uso de las mascarillas, hay un modelo en particular que se ha utilizado durante la pandemia que no es tan efectivo. Estamos hablando de aquellas mascarillas con válvulas. En pocas palabras, te protegerán a ti pero no al resto de las personas. Es por eso que los expertos no recomiendan su uso en el contexto de una pandemia.