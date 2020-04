$!Mascotas: Las frutas que sí puedes y las que no debes darle a tu perro

Te contaremos cuales puedes darle y cuáles no, pero siempre recuerda que debes pelarlas, eliminar su piel, cualquier semilla y el corazón de la fruta.

Debes tener mucho cuidado con lo que le das de comer a tu perro, ¿sabías? Sus organismos no son como los nuestros y no asimilan los alimentos de igual manera, sin embargo es cierto que pueden tolerar y hasta disfrutar algunas frutas. Pero siempre que vayas a introducir algo en su dieta, lo primero que debes hacer es consultar con un veterinario.

La banana tiene vitaminas B, C y E y, además, tiene minerales como el potasio. Sin embargo, su digestión no es tan sencilla por lo que deberías darle pequeñas cantidades. Si aunque tu veterinario lo aprobó, pero notas que tu perro tiene una leve diarrea o estreñimiento, es mejor que la retires.



Puedes ofrecerles pera

La pera es ideal para los meses de mucho calor, porque tiene grandes porcentajes de agua y no tiene muchas calorías, por lo que podrás ofrecerle una pequeña porción sabrosa y que no dañe su salud. Tiene vitamina C y E y además muchas propiedades antioxidantes.



Puedes ofrecerles manzana