$!May the 4th: por qué se celebra el Día Mundial de Star Wars

Hay un Día Mundial de Star Wars y es el 4 de mayo, pero no todas las personas saben cómo y cuándo se originó. Por supuesto, si eres fan de Star Wars (e incluso si no lo eres seguro lo sabes), habrás escuchado una infinidad de veces la frase "que la fuerza te acompañe". La frase original en inglés es May the force be with you y de ahí el juego de palabras con May the 4th: El 4 de mayo. Pero, ¿Cómo y dónde surgió?

Cómo surgió May the 4th Be With You

El origen de esta celebración tuvo lugar hace más de 40 años, en el Reino Unido, luego del estreno de la Star Wars original que hoy conocemos bajo el nombre de Episode IV: A New Hope. El London Evening News publicó un artículo en el que los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Tatcher con el mensaje "May the 4th be with you, Maggie. Congratulations", haciendo un juego de palabras con la frase de la cinta que para entonces era bastante nueva.

Desde esa fecha, se aprovecha el día para realizar un sinfín de actividades, encuentros, convenciones, maratones de las películas, festivales de cosplay, eventos benéficos y mucho más. Este año, al igual que durante el 2020, habrá varios eventos virtuales anunciados desde el sitio oficial de Star Wars y estrenos en Disney +.

¡Qué la fuerza te acompañe!