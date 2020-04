$!Meditación: puede brindarte muchos beneficios

Muchas personas desestiman la meditación, no le dan importancia o incluso creen que es inútil. Posiblemente tenga que ver con que si bien es una práctica milenaria, mucha gente aún no sabe en qué consiste ni cómo debe hacerse. Sin embargo, la meditación puede aportarte muchísimos beneficios, principalmente a nivel mental, ¿sabías?

El mito más extendido y sin ningún tipo de sustento indica que meditar es difícil. Y no es para nada cierto. Si bien es verdad que para alguien que se inicia, pueda ser confuso, se puede hacer sin ningún problema. Hay muchos libros e incluso tutoriales online para comenzar a meditar.

Otra falsedad indica incluso un imposible: dejar la mente en blanco. Esto, efectivamente, no puede hacerse y si se busca esto es muy fácil frustrarse. Lo que se hace es fijar la atención en un mantra, en la respiración o incluso en un objeto. Los pensamientos no desaparecen, la mente no se nubla, pero se consigue la calma.

Por último, para meditar no se necesita de mucho tiempo. Incluso puede hacerse en pocos minutos. Se trata de hacerlo con paciencia y dedicación, pero no se necesitan horas para lograr la calma. Incluso tampoco se necesita que pase mucho tiempo para empezar a notar beneficios, pues estos pueden aparecer incluso desde la primera vez que te dispongas a meditar.

Y tú, ¿te animas a probar con esta técnica milenaria?