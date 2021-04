$!Meghan y Harry tenían un plan por si fallecía el duque de Edimburgo

Harry y Meghan ya tenían un plan preparado por si finalmente fallecía el duque de Edimburgo, tal cual sucedió este viernes nueve de abril.

"Si algo, Dios no lo quisiera, le hubiera pasado al duque, la entrevista no se habría realizado en ese momento en particular. Pero se hizo y se programó antes de que ingresara en el hospital", señaló Gayle King, amiga de Oprah, en su programa de radio Gayle King in the House.