$!Menstruación y embarazo: ¿Cuándo vuelve? y otros mitos

Este mecanismo es neuroendocrino y vuelve a ponerse en marcha segun cada mujer y segun la situacion post parto, es decir, si la mujer se encuentra amamantando o no. Luego de expulsar los líquidos del post parto, la menstruación puede aparecer, en una mujer que no ha lactado, a las pocas semanas, mientras que una que sí lo ha hecho, puede aparecer en semanas, meses e incluso un año.

Según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres que no han amamantado a su bebé, a los cuatro meses ya han reiniciado el ciclo menstrual normal. Esto es debido a que al no lactar, el ciclo ovárico se reinicia al mes de haber dado a luz. Por otro lado, es normal que la menstruación no regrese como antes, ya que puede variar en cantidad y en los días que dura el periodo menstrual. Por lo general las primeras reglas, son más largas y abundantes luego de dar a luz.