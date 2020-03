$!Misterio revelado: por qué hay personas que duermen con los ojos abiertos

¿Sabías que algunas personas no cierran del todo los ojos para dormir? Pues esta es una condición real y el padecimiento se llama lagoftalmos nocturno. Básicamente el lagoftalmos sucede cuando no se cierran del todo los párpados al dormir.

Hay consecuencias concretas para aquellas personas que padecen de lagoftalmos. La primera, aunque resulta obvia, tiene que ver con la sequedad ocular. Al no cerrarse del todo los párpados, las lágrimas no cubren toda la córnea y no pueden mantenerla limpia y húmeda como debería estar.

A raíz de esto podemos desarrollar lo que se conoce como ojo rojo. Esto puede producir dolor ocular pero en algunos casos extremos puede llegar a darse una pérdida parcial de la visión. De todas formas, si sucede esto el problema no está en la superficie del ojo, sino que hay algún problema interno.

Pero además, aquellas personas que sufren de lagoftalmos pueden desarrollar fotofobia, que es una extrema sensibilidad a la luz; sensación de cuerpo extraño, irritación ocular, lagrimeo o visión borrosa.



¿Por qué sucede esto?