$!Mitos falsos sobre el dolor de cabeza

¿Has escuchado que si comes determinadas cosas se puede prevenir la migraña? La realidad es que esto es falso, ya que no hay alimentos prohibidos cuando te pasa esto. Si debes estar atento a constatar si alguno desencadena el dolor, pero no podemos decir que comer de determinada manera nos quitará el dolor de cabeza.

Es muy importante distinguir una cefalea tensional de una migraña. La cefalea es muy probable, como se suele decir, que desaparezca con simples analgésicos, pero para un dolor más fuerte, no es suficiente. Quedan entonces los antiinflamatorios como los remedios más recetados por los neurólogos y no el paracetamol como se suele decir.

Otro mito muy común de escuchar es que la migraña se cura con el tiempo, y la realidad es que no se acaba resolviendo sola. Es cierto que con el paso de los años, los adultos mayores tienen menos chances de tener dolor, incluso las mujeres con la menopausia mejoran mucho por la estrecha relación entre las hormonas y la migraña. Pero no por eso podemos decir que se cura y menos sin tratamiento o un médico para tratarnos.

¿Haces la tarea para tener una vida saludable? Pues puede que muchos te digan que si no es así, deberías. Lo cierto es que hay factores controlables y otros que no dependen de nosotros, así que la culpa sobre la migraña no recae en ti, eso debes saberlo. Por supuesto, dormir, no fumar, no tomar excesivamente, comer bien y hacer ejercicio pueden ayudarte muchísimo pero no te quitarán el dolor de cabeza.

No te olvides de contactarte con un médico y chequear cómo estás, siempre eso es lo más importante. También recuerda estos consejos, son súper valerosos y te ayudarán siempre.