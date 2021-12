$!Mitos sobre la cocción en microondas

A la hora de cocinar en microondas hay muchos mitos y la gente no sabe si son realmente ciertos o no. Uno de los más grandes es que la cocción en microondas emite radiaciones nocivas que pueden afectar negativamente al organismo. No es así, se trata de ondas electromagnéticas de alta frecuencia, similares a las de un celular o una radio, que actúan sobre determinadas moléculas del agua, las grasas y los azúcares sin alterarlos.

¿Qué es lo peor que puede pasar? Estropear un alimento por no saber usarlo correctamente, pero no hay mayores peligros. Es más común usarlo para calentar que para cocinar, pero debes saber que es precisamente el proceso de recalentamiento el que peores resultados te va a dar porque corres el riesgo de que la comida se reseque.

Algunos mitos sobre la cocción en el microondas

Disminuye los nutrientes: es falso. Los nutrientes de los alimentos cocinados en el microondas son los mismos que si usamos la cocina o el horno. Es más, los fenólicos que contienen algunas verduras como las acelgas se conservan mejor si las preparamos con este electrodoméstico que si los hervimos al fuego.

Es malo para la salud: es falso. Incluso se ha relacionado su uso continuo con la aparición de enfermedades graves. Si se usa siguiendo las instrucciones del fabricante, es seguro y conveniente para calentar y preparar alimentos. Las ondas no emiten radiaciones ionizantes, no provocan mutaciones en los seres vivos, ni afectan al ADN ni afectan negativamente a la salud.

Se pueden hacer pizzas perfectas: es falso. Posiblemente nunca te queden de igual manera que si las haces en un horno. Básicamente esto es porque no se trata de un horno.

El chocolate se quema: esto es verdadero. Si vas a derretir cacao, mejor en el fuego, porque puedes arruinarlo. El chocolate tiene poca agua y hay que controlar bien la temperatura para que se haga líquido lentamente y sin quemarse.

El huevo explota: verdad. Para cocerlo con su cáscara, mejor al fuego. En el micro la energía puede atravesar la parte exterior y calentar el interior demasiado muy rápido. Al no tener posibilidad de que escape el vapor, corrés el riesgo que estalle dentro. Perderás el alimento y se pondrá el electrodoméstico hecho un asco.