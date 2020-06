$!Mitos y beneficios sobre el sexo durante el embarazo

Muchas parejas suelen dudar al momento de mantener relaciones mientras la mujer está embarazada debido a las “consecuencias negativas” que esto puede producir en el bebé. Pero la realidad es otra, ya que el sexo durante este importante periodo femenino no está contraindicado.

5 Mitos sobre el sexo durante el embarazo:

1- El bebé será golpeado

Falso: El tapón mucoso actúa de barrera y cierra el cérvix, creando protección para el feto, incluso ante infecciones vaginales.

2- El bebé siente que se mantienen relaciones y puede afectar.

Falso: El saco amniótico protege al bebé y este no puede percibir lo que ocurre. Pero si recibirá endorfinas y dopaminas que la madre segrega y esto será positivo.

3- Disminuye el apetito sexual de la mujer.

Falso: De todas maneras, esto depende de cómo se siente cada mujer para mantener relaciones con su pareja. Pero en el aspecto físico durante este periodo, la mujer tiene un aumento de libido, ya que el flujo sanguíneo es más fuerte.

4-El embarazo protege de enfermedades de transmisión sexual

Falso: Las enfermedades de transmisión sexual se contagian por la sangre y los fluidos, por lo tanto es importante que se use protección al momento de mantener relaciones. De esta manera no solo se protege la mujer, si no también el bebe, quien puede verse afectado por las enfermedades que contraiga la madre.

5- Las relaciones sexuales no son placenteras.

Falso: En ese periodo la vagina esta mas sensible y mas lubricada, razón por la cual mantener intimidad es más placentero.