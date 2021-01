$!Momentos en los que es preferible no usar tanga

En primer lugar, no uses tanga si no es de algodón. Las que son de materiales sintéticos dañan tu piel y tus partes íntimas. Tampoco la uses si vas al gimnasio, así sea de algodón. Esto se debe a que son momentos de mayor sudoración y esto podría generarte infecciones.

La tanga es una de las prendas íntimas preferidas por muchas mujeres y muchas la usan diariamente, en todo momento. No hay un problema puntual con esto, pero si debemos decirte que hay momentos puntuales en los que no es la opción más saludable.

Si has tenido alguna infección reciente, tampoco es recomendable que la uses. Las bacterias naturales de tu vagina no están del todo recuperadas y no es saludable que una tela roce todo el tiempo la zona.

Por último, si acabas de depilarte o afeitarte o también si estás embarazada, no es momento para usarla. En el primer caso, la piel está sensible y no es recomendable usar una prenda ajustada. En el caso del embarazo, también se alteran las bacterias de tu vagina, por lo que es recomendable usar otro tipo de prenda.