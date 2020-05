$!¿Necesitas espacio? Así puedes limpiar el caché de WhatsApp

La app de Facebook es rápida y sencilla de usar, pero puede que eventualmente experimentes que su rendimiento no es el mejor o que todo demora más de lo habitual. Si esto te sucede, puede significar que debes liberar espacio en tu caché. El caché es el espacio en el que las aplicaciones almacenan los datos temporales y cuando estos se acumulan en cantidad, pueden hacer que tu teléfono funcione con lentitud.

En iOS no puedes eliminar el caché desde los ajustes.

En Android debes entrar en los Ajustes del Sistema. En la opción Aplicaciones, debes elegir WhatsApp. Una vez allí, debes elegir la opción Almacenamiento y apretar el botón que indica Vaciar memoria Caché´.

En iOS no puedes eliminar el caché desde los ajustes, pero esto no significa que no puedas hacerlo de todas maneras. Debes gestionar los archivos enviados y recibidos chat por chat desde Uso de Almacenamiento. Puede resultar un tanto más engorroso, pero incluso puedes usar la opción vaciar chat si es que tienes alguno con mucho contenido.