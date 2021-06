$!¡Netflix cerrará todas estas cuentas de manera definitiva!

Netflix es la plataforma de streaming más utilizada en todo el mundo. Sin embargo, ahora planifica cerrar una gran cantidad de cuentas alrededor del mundo.

Se trata de clientes que pagan su suscripción pero que, desmotivados por el contenido, porque no pueden disfrutar de una serie, no tienen el tiempo o por el motivo que fuera, no usan la plataforma hace mucho tiempo.

Netflix hizo recientemente este anuncio: todas aquellas cuentas que tengan un año o más sin ver ningún contenido en la plataforma serán cerradas ¡Pero atención! No lo hará de manera intempestiva.

Antes de dar de baja la suscripción de un usuario, la compañía enviará notificaciones a través del correo electrónico o la app móvil a sus clientes.