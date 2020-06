$!Netflix se suma al movimiento Black Lives Matter y recomienda contenido de la competencia

Y ahora Netflix se sumó al movimiento de una manera muy particular. A través de sus redes sociales, la plataforma compartió y recomendó producciones de la competencia, para concientizar y entender mejor lo que sucede con el racismo.

Así nos ven: Netflix

Vida y Muerte de Sandra Bland: HBO

I Am not your negro: Prime Video

Revueltas en Baltimore: HBO

Haz lo que debas: Movistar +

Hello, privilege. It's me, Chelsea: Netflix

Huracán Carter: Filmin

Queridos Blancos: Netflix

Green Book: Prime Video

Infiltrado en el KKKlan: Movistar +

Arde Mississippi: Filmin

Enmienda XIII: Netflix