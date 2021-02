$!Netflix: todos los estrenos de marzo

Marzo traerá varias novedades en el catálogo de Netflix, con películas estreno, series novedosas y varios documentales para ver. Si eres fanático de esta plataforma de suscripción, aquí te detallamos todos los ingresos para marzo 2021.

Estos son todos los estrenos de Netflix para el mes de marzo de 2021:

Series

3 de marzo

Mark Hoffman: un falsificador entre mormones (T1)

4 de marzo

Pacific Rim Tierra de nadie (T1)

5 de marzo

Nevenka (T1)

Los Fantasmas de la ciudad (T1)

8 de marzo

Las Begums de Bombay

9 de marzo

La casa flotante (T1)

10 de marzo

Last Chance U: Baloncesto

Dealer (T1)

Boda o hipoteca (T1)

12 de marzo

One (T1)

Paradise - Parte 3

Love Alarm (T2)

15 de marzo

El Reino perdido de los piratas (T1)

16 de marzo

Gofre + Mochi (T1)

17 de marzo

Bajo sospecha (T1)

18 de marzo

B: The Beginning (T2)

19 de marzo

Fórmula 1: la emoción de un Grand Prix (T3)

Sky Rojo (T1)

Country Comfort (T1)

Películas

1 de marzo

Notorius B.I.G.

Los Profesionales (1966)

Connected

LEGO Marvel Spider-Man Vexed by Venom

How to be Really Bad

3 de marzo

Moxie!

1939

Joker (1991)

Bitch Kram

Gossip

Gyllene Tider Park Liv (1981)

4 de marzo

Gloria Bell

5 de marzo

Centinela

Lavaperros

6 de marzo

Sobreviviendo en el desierto

11 de marzo

Akelarre

12 de marzo

El día del sí

Kagittan Hayatlar

13 de marzo

The Beguiled

17 de marzo

Simplemente negro