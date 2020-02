$!Niñas y niños: guía básica para criar con igualdad

Si has ido alguna vez a una juguetería has visto que los autos y las pelotas están en el sector de los niños, y las cocinitas y las muñecas en el de las niñas. ¿Pero acaso al crecer, las mujeres no manejan y los hombres no cocinan? ¿Por qué les enseñamos a nuestros hijos que hay cosas “de niñas” y cosas “de niños”? Como madres y padres está en nosotros educar a las próximas generaciones para poder vivir en un mundo con igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Conoce esta guía básica para criar con igualdad. Cambiando simples acciones en casa, impactaremos de forma positiva en su futuro. ¡Comencemos hoy! Las películas SON PARA TODOS

Los intereses no tienen género y es importante dejarlos experimentar, probar y conocer todo lo que los haga felices. ( )

Si a tu niño le gusta ver, por ejemplo, Frozen, y tu niña se divierte viendo Cars pues adelante. No existen la películas para unos o para otros. Los intereses no tienen género y es importante dejarlos experimentar, probar y conocer todo lo que los haga felices. Si le dices que no puede ver tal o cual cosa porque no es para él o ella, solo harás que se sientan frustrados por sus gustos y piensen que lo que están haciendo está mal. La niña no necesita ser cuidada por un varón Si les enseñas que el hermano varón tiene que cuidar de su hermana mujer, el mensaje es que ella siempre necesitará que un hombre la proteja. ¿Por qué mejor no les enseñamos que ambos se cuidan entre sí? Evitemos colocar a las niñas en una posición de debilidad. No les enseñemos que siempre necesitarán de un otro y serán mujeres fuertes y empoderadas. No existen los juguetes para unos u otros

Si les enseñamos que hay cosas con las que no pueden jugar porque no son para ellos, estamos diciéndoles que hay determinadas cosas que en el futuro no podrán hacer. ( )

El juego ocupa un rol clave durante los primeros años de vida. Si les enseñamos que hay cosas con las que no pueden jugar porque no son para ellos, estamos diciéndoles que hay determinadas cosas que en el futuro no podrán hacer. ¿Queremos que nuestros hijos crezcan pensando que no son capaces lograr tal o cual cosa? ¿Y si mejor les abrimos el abanico y mostramos todas las posibilidades y que sean ellos quienes puedan elegir? Herramientas, pelotas, muñecas, escobas, cocinitas, cada juego tiene una función determinada para el aprendizaje, no privemos a nuestros hijos de conocerlas.