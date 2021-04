$!No deberías tirar estas cosas por el desagüe

Acostumbramos a tirar muchas cosas por el desagüe, pero no todo es adecuado. Solo deberíamos arrojar líquidos como refrescos, agua, café, infusiones, caldos y no mucho más. Aquí te listamos que cosas no deberías arrojar bajo ningún punto, a no ser que quieras tapar tus cañerías.

Cosas que nunca deberías arrojar por el desagüe

Harina: con el agua se creará engrudo, una masa fija que irá tapando las tuberías con el tiempo.

Purés o cremas: al tener almidón, también podrían bloquear tus cañerías y generar un gran problema.