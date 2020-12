$!No deberías usar estos productos en tu rostro

Si tu piel es delicada, no deberías usar limón aplicándolo directamente. Algunas pieles lo toleran y de hecho absorben sus propiedades, pero las más delicadas podrían sufrir si se lo aplica directo. Hay una contraindicación general para todo tipo de pieles: nunca lo apliques directo previo a la exposición del sol.

¡No uses pasta de dientes! Muchas personas utilizan la pasta de dientes para tratar el acné y esto es un grave error, porque puede irritar la zona e incluso generar inflamaciones, haciendo que su cicatrización sea mucho más difícil.

A la hora de realizar tratamientos de belleza caseros, debes prestar especial atención al tipo de productos que utilizas. Hay muchos tratamientos que pueden hacerse con productos naturales y son completamente seguros, pero debes saber que hay elementos que no debes usar sobre tu piel. Aquí los enumeramos.

¡No apliques el mismo bloqueador solar corporal para el rostro! No es la misma piel, no tienen el mismo PH y de hecho la piel del rostro es más sensible al estar generalmente expuesta más tiempo al sol. Hay protectores específicos para el rostro: observa que sean hipoalergénicos.

¡No desmaquilles tus ojos con aceite de bebé! También es algo que hacen muchas personas y no es lo más saludable. No está probado oftalmológicamente y podrías lastimar tanto tu piel como tus ojos.