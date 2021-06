$!¡No es Superman! Quiso parar un bus con la mano, pero lo atropellaron

"He visto que no soy de acero", intentó bromear tras el fallo de cálculo. Lo cierto es que no le sucedió nada grave, pero se ve cómo el bus no se detiene a tiempo y lo atropella y bien pudo haber sido más grave.

“Acudí a la empresa de autobuses para que el conductor no fuera sancionado, no había ningún problema con los frenos. Él hizo lo que pudo y yo actué mal. Era una broma que siempre hago, pero esta vez casi se convirtió en accidente”, explicó tras el incidente.