$!¡No instales WhatsApp Delta!

WhatsApp es una de las apps más utilizadas en todo el mundo. Y además de sus actualizaciones, hay apps alternativas que pueden traer diferentes riesgos para los usuarios. De eso hablamos cuando hablamos de WhatsApp Delta.

Entre las opciones que trae esta app de terceros, está la posibilidad de programar mensajes y también editarlos, activar la función “no molestar”, aplicar un contestador automático y también modificar los tipos y colores de fuentes.

No obstante, esta aplicación alternativa no ha recibido el aval oficial. Los riesgos tienen que ver con que crecen las posibilidades de que los hackers puedan ingresar a la información de cada usuario, por lo que las autoridades de Meta recomienda no utilizarlas.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, advierte la compañía, que suspende de forma activa a los usuarios que utilizan este tipo de propuestas.