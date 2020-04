$!¡No las tires! Estas recetas son ideales para tus bananas maduras

Te ha pasado alguna vez que tus bananas se han puesto negras, ya sea que las tienes dentro de la heladera o fuera, ¿verdad? Pues eso no significa que no se puedan comer. Están maduras, pero aún son comestibles y no tienes por qué tirarlas.

Sin embargo, si te causan impresión y no quieres comerlas solas, aún puedes usarlas en diferentes tipos de preparaciones.

Prueba hacer un pan de banana