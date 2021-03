$!No make up: cómo lucir un maquillaje natural

El No Make Up Look es una tendencia que cada vez tiene más adeptos. Se trata de conseguir un acabado natural y en el que se luzcan las facciones y no tanto los productos. Es ideal para el maquillaje de día, para los días soleados y para trabajos más relajados ¡Aquí te contamos en detalle!

Productos indispensables para el No Make Up

Usa serum, para que la piel luzca sin imperfecciones. Aplica crema hidratante y bloqueador solar, para protegerla de los rayos UV y mantener tu piel hidratada.

Usa una base ligera. Alcanzará con apenas unas gotas. También deberás usar highlighters, para dar tono luminoso y natural a tu piel. Para los días de verano, un bronzer puede darte un acabado bronceado natural.

Por último, un labial nude que le de una luminosidad a tus labios será el toque final e ideal.