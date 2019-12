$!Nombres de niña cortos y con bonito significado que serán tendencia en 2020

La llegada de un nuevo año siempre es una buena excusa para conocer las próximas tendencias y los nombres de bebé no son la excepción. Por eso, si aún no has decidido qué nombre ponerle a tu niña en camino o simplemente quieres estar al tanto de la moda 2020, aquí te traemos algunas ideas que podrían ser una gran alternativa.



Nombres de niña y sus significados

Alba

Puede que este nombre haya tomado notoriedad gracias a la actriz española de La Casa de Papel, Alba Flores, pero lo cierto es que recién en 2020 será uno de los más elegidos para las niñas. De origen latín, sus significados varían entre “aurora”, “amanecer” o “despertar del sol”. Seguramente quien porte este nombre tendrá una personalidad muy luminosa, ¿no te parece?



Lucía

Del latín “lux”, Lucía no podía significar otra cosa que luz. Este puede ser un nombre que te llame la atención porque no es novedoso, pero se suma a la lista de nombres de niña que vuelven para quedarse por ser corto y atemporal. ¿Te gusta?