$!Nombres de niña inspirados en diosas griegas y sus bonitos significados

Se lo puede confundir mucho con Celeste o Selena, pero este nombre en particular es la personificación de la luna. Hermoso, ¿no? Era considerada una muchacha joven y hermosa que se paseaba por el cielo con un carruaje. Su leyenda se hizo conocida por una historia de amor que tuvo Endimión, a quién pudo ver gracias a la luz que brindaba esa noche la luna. Este nombre es hermoso y luminoso. ¿Lo elegirías?

Más allá de que para todos los padres sus hijos son dioses por todo lo que representan, hay algunos nombres en particular que descienden de verdaderos dioses, en este caso griegos. Los significados y las historias detrás de los nombres a veces son muy interesantes y, si bien no son determinantes para elegir uno, pueden inspirarte a pensar e imaginar un mundo muy distinto al que conocemos. Por eso te presentamos una selección de nombres inspirados en la mitología griega para que dejes volar tu imaginación.

Aura

Hija de Lelanto y Períbea, Aura fue muy compañera en su época de Artemisa. Su nombre hace referencia a la brisa y el aire fresco de las mañanas. Si bien llevaba una vida normal, luego de un castigo impuesto por Zeus fue transformada en un arroyo. Toda esta historia trágica puede que no te parezca muy inspiradora, pero la historia griega era trágica en sí, así que quizás puedas elegir el nombre por lo bonito que es. La historia no siempre tiene que repetirse, ¿o no?

Iris

En su época este nombre personificó algo tan hermoso como los colores del arcoíris, ¿sabías? Se cuenta que llevaba alas y una jarra en la mano, por eso también se la conoce como mensajera y se cree que era asistente de la diosa Hera. Por otro lado, este nombre siempre representó para los griegos una conexión importante entre el mundo mortal y el de los dioses. Una hermosa historia, ¿no te parece?