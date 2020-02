$!¡Novedades de la serie de Obi-Wan Kenobi! Habló Ewan McGregor

McGregor también estuvo como invitado en el popular show de Jimmy Fallon y allí dio más detalles de como se prepara para reencarnar al personaje: "Estuve viendo la nueva serie, The Mandalorian. Realmente me gustó. Y estuve tratando de estar al tanto de todas las nuevas películas que salieron y estoy emocionado. Ha pasado un buen tiempo. Creo que en 2003 fue la última vez en la que hice al personaje".

"Empezaremos a rodar a comienzos del año que viene. Estarán en preproducción desde este verano. He leído algunos guiones y son realmente buenos, pero van a seguir escribiéndolos para hacerlos aún mejor. Estoy emocionado por ello", aseguró en una entrevista en Good Morning America. McGregor se encuentra realizando varias apariciones como parte de la estrategia promocional de Birds of Prey, su más reciente película con DC Comics.

Originalmente Kenobi iba a ser una película spin-off como lo fueron Rogue One y Solo. Pero fue esta última la que terminó por cambiar los planes de Lucasfilms y Disney, luego de que los números de ventas no fueran los esperados. Pese a la intrépida interpretación de Alden Ehrenreich como un joven Han Solo, el personaje que popularizó Harrison Ford, el film no obtuvo la repercusión deseada y en Disney consideraron que era tiempo de darle un descanso a la franquicia al menos en el cine y apostar a los contenidos en su nueva plataforma de streaming.