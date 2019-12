$!Noviazgos violentos: señales de alerta que deberías identificar

La violencia de género afecta a mujeres de todo el mundo, de todas las edades y niveles socioeconómicos. Aprender a identificar las primeras señales es fundamental para mantener relaciones saludables y felices, no solo para uno mismo, sino para poder ayudar a otro a reconocerlas.

Las agresiones, los celos excesivos, las prohibiciones, la desconfianza, la irrupción a nuestra privacidad, las frases despectivas, la humillación, el aislamiento son algunas de las tantas señales de violencia verbal y simbólica en una relación que en muchos casos anteceden a las agresiones físicas.

Te damos una lista de señales de violencia para que aprendas a reconocerlas a tiempo. Los vínculos sanos son la única manera de construir relaciones felices.

1. Que decidan sobre tu forma de vestirte

Tú eres la que decide qué prendas usar y no deberías condicionarte por lo que tu pareja opine. Limitar el uso de polleras, prendas con escote o apretadas es una forma de violencia.

2. Exceso de mensajes y llamados

Una cosa es enviar mensajes y estar en contacto y otra es recibirlos como una forma de controlar lo que hacemos. El exceso nunca es bueno, así que si notas que sucede esto, podría ser una señal de alerta.

3. Enojo cuando no respondesTodos tenemos la libertad de responder cuando queremos o de dejar un mensaje para después. Si la otra persona se enoja cuando no atiendes una llamada o si no respondes un mensaje al instante, esto no es una buena señal.