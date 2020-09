$!Nuevas alergias: estas son las más comunes

Las alergias más comunes y a las que más acostumbrados estamos son aquellas que han estado desde siempre, como la alergia al cabello de las mascotas, a ciertos alimentos, al polvo o al polen. Sin embargo, los cambios en los estilos de vida han generado nuevos patógenos hace años insospechados.

Una alergia común en la actualidad es la que producen los antifúngicos, aquellos productos empleados en la fabricación de ciertos calzados. En Europa se prohibió el dimetilfumarato en el 2009, pero se cree que continúa usándose de manera ilícita. La sustancia es la que se suele utilizar en esas pequeñas bolsas para repeler la humedad y puede provocar una dermatitis tóxica.

Este metal está presente en monedas, teléfonos móviles, llaves y también está presente en muchos piercings. Por eso, la principal solución es la de no colocarse ningún accesorio que no sea de metales nobles como la plata, el oro o el platino. En el caso de los otros objetos, asegurarse bien de los materiales de fabricación y ante la duda, no comprarlos.

También es normal oír casos de alergia al látex, presente en un montón de productos de uso cotidiano. Si aparecen síntomas de picor, ronchas o hinchazón hay que recurrir urgente a un dermatólogo y sustituir por otros materiales como el vinilo.