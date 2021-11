$!Nuevo escándalo para Jeremy Renner

Jeremy Renner está en el centro de las miradas tras el estreno de Hawkeye, su serie en Disney +. Así las cosas, Hawkeye es el único de los Avengers originales en no tener su cinta en solitario, pero el primero y el único en tener su serie propia.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para Rener. Es que ahora se vio envuelto en un nuevo escándalo. n 2019 el actor fue acusado por su ex esposa, Sonni Pachecho, de violencia de género. Por lo que dijo, Renner tenía planes de asesinarla y luego suicidarse por el bienestar de Ava Renner, su hija en común.

Pacheco también llegó a declarar que Jeremy abusaba de las drogas, el alcohol y alegó que Renner era física, emocional y verbalmente violento con ella.

Y ahora, pese a que la causa no fue esclarecida, el actor habló de más. "No respondo ni en público ni en privado a cosas que no tienen sentido. Solamente o empodera si respondes a eso. No le doy combustible al fuego. Me niego a eso”, dijo en una entrevista con Men's Health.

Y tú, ¿Ya viste Hawkeye?