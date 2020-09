$!Nuevo trailer de The Walking Dead: World Beyond

El universo de The Walking Dead continúa expandiéndose en la televisión, pese a que ya hace rato terminó la historia en los cómics de Robert Kirkman. Y ahora tenemos un nuevo adelanto de otro de los spin-offs próximo a estrenarse, The Walking Dead: World Beyond.

Esta historia llegará a la pantalla de ACM el 4 de octubre, tendrá sólo 2 temporadas y en este nuevo adelanto podemos ver más detalles de lo que nos deparará esta aventura.