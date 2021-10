$!Octubre: estrenos que llegan a Prime Video

Series

15 de octubre

Sé lo que hiciste el último verano

17 de octubre

Motherland: Fort Salem (T2)

29 de octubre

Maradona: Sueño bendito

Películas

1 de octubre

Bingo Hell (Welcome to the Blumhouse)

Black as Night (Welcome to the Blumhouse)

Silk Road: atrapado en la dark web

8 de octubre

Madres (Welcome to the Blumhouse)

The Manor (Welcome to the Blumhouse)

9 de octubre

Un hombre lobo entre nosotros

Men In Black: Internacional

Rocketman

10 de octubre

Ad Astra

El hombre invisible

22 de octubre

Infinite

28 de octubre

El caballero verde

Documentales

1 de octubre

My Name is Pauli Murray

Justin Bieber: Our World

15 de octubre

G.E.O. Más allá del límite