$!Oficial: radical cambio en el calendario de Disney

La propagación del COVID-19 trajo aparejadas muchísimas consecuencias y una de las tantas fue la cancelación o suspensión de un sinfín de producciones de series y estrenos de cine. Algunos tanques como la nueva película de James Bond, No Time to Die, vieron suspendidos sus lanzamientos. Y ahora es Disney el que oficializó las nuevas fechas de sus producciones.





En cuanto a los otros estrenos de Marvel, Disney programó The Eternals para febrero del 2021. Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos se estrenará en mayo 2021; Doctor Strange & the Multiverse of Madness en noviembre y Thor: Love and Thunder en febrero del 2022. En 2022 también estarán los estrenos de Black Phanter 2 y Captain Marvel 2, en mayo y en julio respectivamente, aunque estos no han sufrido modificaciones respecto de sus fechas iniciales.

Entre las otras películas de Disney que ya tienen fecha confirmadas, está Jungle Cruise, con Dwayne Johnson, programada para julio 2021. Y tú, ¿cuál película esperas con mayor ansiedad?