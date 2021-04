$!Papas chips saludables, caseras y en el microondas

¿Te gustan las papas chips de paquete? Lo cierto es que no son la opción más saludable, ¿verdad? No quiere decir que no debas comerlas nunca más, pero debes tener especial moderación en su consumo. Sin embargo, hay una opción mucho más saludable que puedes preparar en tu casa y en el microondas. ¡Mira cómo!

Receta de papas chips caseras saludables