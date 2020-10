$!Para aumentar su vida útil, así debes cargar la batería de tu móvil

Hace unos años se recomendaba dejar el móvil cargando durante la noche o aguardar hasta que se quedara sin batería para recién recargarlo. Pues los teléfonos actualmente tienen otro tipo de recomendaciones.

No pasará nada si lo dejas cargando toda la noche, porque los teléfonos y los cargadores dejan de suministrar energía al momento de llegar al 100%. A medida que se drene, recargan hasta quedar siempre en 100%. Sin embargo, y aunque no lo creas, lo más recomendable es no dejar que el teléfono llegue al 100% de su carga, de igual manera que evitar que se descargue completamente.

Lo ideal es mantener el teléfono siempre entre un mínimo del 20% y un máximo del 80% de su carga. Esto hará que la vida útil de tu batería se prolongue, puesto que a medida que pasa el tiempo va perdiendo su capacidad de carga. ASUS ha dicho que un smartphone con 500 ciclos de carga que siempre se detiene al 100%, pierde el 15% después de esa cantidad de ciclo. Sin embargo, un móvil que detiene su carga al 80%, sólo pierde el 7% de su capacidad en la misma cantidad de ciclos.

Si mantienes estos niveles, tu batería rendirá mejor y durante más tiempo, ¿lo sabías?