$!Para Tenet, Nolan abandonó una tradición a la hora de filmar

Pero para esta película, Nolan rompió con una tradición que tiene cada vez que comienza a trabajar en un filme. El director se ocupa de realizar un visionado compartido de alguna película que considera será influyente para la realización del trabajo. Es el propio Nolan el que selecciona el título y realiza una proyección junto a todo el elenco, compañeros, técnicos y equipo de producción.

De hecho, se sabe con certeza que antes de El Caballero Oscuro, organizó el visionado de Heat (1995), de Michael Mann. Para Interstellar, eligió Elegidos para la Gloria (1983), de Philip Kaufman. Para Dunkerque (2017), eligió Sin Novedad en el Frente (1930), de Lewis Milestone. Pero para Tenet, no hubo ninguna película para compartir.

"No lo hicimos para esta película y creo que la razón es que todos tenemos el género de espías en nuestros huesos, es algo que llevamos en la piel. Quería trabajar desde una perspectiva del recuerdo y el sentimiento que genera este género, en lugar de usar detalles específicos", explicó Nolan, en una entrevista con Total Film.

"Se trata de tratar de volver a interactuar con la conexión de tu infancia con esas películas, con la sensación de ir a un lugar nuevo, a un lugar fresco. En realidad, tiene que llevarlos a un lugar en el que no han estado antes, y es por eso que nadie ha podido, realmente, hacer su propia versión de James Bond o algo así. No funciona. Y eso no es para nada lo que es esto. Esto es mucho más mi intento de crear el tipo de emoción en el entretenimiento a gran escala que sentí con esas películas cuando era niño, a mi manera", agregó.