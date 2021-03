$!Paramount +, la nueva plataforma que llega a Latinoamérica

Entre las series se destacan Yellowstone, con Kevin Costner, Two Weeks to Live, con Maisie Williams y The Handmaid 's Tale.

Además, habrá series originales como The Man Who Fell to Earth, protagonizada por Chiwetel Ejiofor, basada en la novela homónima de Walter Tevis y en la película protagonizada por David Bowie. También Mayor of Kingstown, con Jeremy Renner en el papel protagónico.