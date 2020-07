$!Pasó 5 años de más en prisión por haber perdido la cuenta

La historia de Sio Agafili es tan insólita como increíble. Este hombre pasó 4 años y 8 meses de más en prisión y recién se enteró al momento de salir. Agafili, que estuvo en una cárcel de Samoa, tenía impuestas dos condenas a cumplir en forma simultánea, pero una vez en prisión perdió la cuenta y nadie lo notificó que debía irse.

La noticia la confirmó el diario The Guardian. Agafili debió haber quedado en libertad en diciembre del 2015, pero ni él ni las autoridades de la prisión se dieron cuenta y permaneció mucho más tiempo del que debía. "No recordaba cuándo debía estar afuera, solo sabía que debía cumplir mi tiempo. Pero nadie me dijo cuándo terminaba mi condena, perdí la cuenta de los días entre rejas", declaró en a radios de Oceanía.

Fue un juez el que se dio cuenta del error administrativo y lo puso en libertad bajo fianza, mientras espera el último juicio que tiene pendiente por participar en una fuga masiva de la cárcel de Tanumalala. Agafili fue condenado en noviembre del 2008 a 7 años de cárcel por robos y hurtos y un mes más tarde recibió otra condena que le suponían 5 años. Ambas penas debieron conmutarse en forma simultánea.

Su abogado, Muriel Lui, ya avisó a la prensa que pedirá un resarcimiento económico para los casi 5 años que su cliente pasó de más en la cárcel.