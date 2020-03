$!Pasos para recuperar tu piel si duermes con maquillaje

Alguna vez te has ido a dormir con maquillaje, ¿no es cierto? Seguramente alguna vez te has dejado llevar por la fatiga antes de irte a dormir y no te has quitado correctamente el maquillaje. Si se trata de una eventualidad, no habría ningún tipo de problemas, pero si haces de esto un hábito, tu piel podría sufrir consecuencias negativas, ¿lo sabías?