$!Pastilla del día después: todo lo que deberías saber sobre esta píldora

Por un lado, si te encuentras en la primera etapa del ciclo, inhibirá la ovulación. Si, en cambio, el óvulo fue liberado, para evitar que se encuentre con el espermatozoide, hará de barrera para que no llegue al óvulo.

El momento para tomar esta píldora es luego de terminar una relación sexual en la que no se usó protección. De esta manera, lo que estás intentando es evitar un embarazo no deseado.

No se usa siempre. Esta pastilla no debe reemplazar al método anticonceptivo que elijas, ya que incluso usarla muy seguido puede provocar efectos adversos en tu salud.

· Su objetivo es prevenir los embarazos no deseados, ¿sabías? Así que no funciona como un preservativo y no previene enfermedad de transmisión sexual.

· Se toma solamente luego de la relación sexual y no antes del coito. No prevendrá nada, solo evitará un embarazo. ¿Por qué contamos eso? Porque su eficacia decae con las horas y no se puede tomar en cualquier momento. Luego de las 72 horas su eficacia cae al 60 por ciento. Increíble, ¿no?

· La pastilla del día después no produce abortos y, en caso de que quedes embarazada luego de la toma, no lastima al feto.

El día después